الشرط الجزائي والفتح يبقيان العطوي بالاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

صرفت إدارة الاتفاق موقتا النظر عن التعاقد مع المدرب اليوناني جورجوس دونيس بديلا للحالي، الوطني خالد العطوي، وذلك عقب نجاح الأخير في إعادة الفريق للانتصارات من خلال الفوز على الفتح بنتيجة 1-0 الجمعة الماضي في الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت مصادر مقربة من البيت الاتفاقي أن مجلس الإدارة برئاسة خالد الدبل، فضلت الإبقاء على العطوي في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها النادي، وعدم تحمل أعباء مالية إضافية تترتب على قرار الإقالة منها شرط جزائي في عقد العطوي، وكذلك تكاليف التعاقد مع جهاز فني جديد.

من جهة أخرى يواجه العطوى أزمة غيابات في مواجهة الرائد السبت المقبل في إطار الجولة الـ12 لدوري المحترفين، ويأتي في مقدمة الغيابات، الثنائي محمد الكويكبي والسلوفيني فيليب كيش لعدم جاهزيتهما نتيجة الإصابة، وكذلك ارتباط الثنائي سعد السلولي وفواز الطريس مع المنتخب الأولمبي بمعسكر الإعدادي في ماليزيا خلال الفترة من 15-31 ديسمبر الحالي استعدادا لكأس آسيا تحت 23 سنة في يناير المقبل.