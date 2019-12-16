هلال المونديال يقاتل فلامنجو بالعزيمة والإصرار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يأمل الهلال في تحديث تاريخ بطولة كأس العالم للأندية من خلال تجاوز فلامنجو البرازيلي عندما يلتقيه اليوم في إطار الدور نصف النهائي من النسخة المقامة حاليا في قطر.

ويطمح بطل آسيا خلال أول مشاركة له في البطولة إلى إحداث مفاجأة ووضع حد لتفوق الفرق البرازيلية على نظيرتها العربية بجميع النسخ السابقة، وتكرار ما فعله الرجاء المغربي عندما حقق الفوز العربي الوحيد على الفرق البرازيلية، وذلك في نسخة 2013 التي استضافها بالمغرب وفيها حقق الفوز على أتلتيكو مينيرو وتأهل للنهائي الذي خسره لمصلحة بايرن ميونخ الألماني.

ولن يغفل المدير الفني للهلال، الروماني رازفان لوشيسكو وهو يواجه المدير الفني لفلامنجو، المدرب الأسبق للهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، أخذ جانب الحذر اللازم وهو يخوض اختباره الثاني في البطولة، ما جعل فريقه مشكوفا أمام البرازيليين، وخاصة أنهم كانوا شهودا على تفوق الهلال على الترجي 1-0 في الدور الماضي للبطولة.

كما أن المواجهة لن تكون سهلة أيضا على فلامنجو باعتراف مدربه جيسوس الذي قال في أكثر من مناسبة إن الفوز على الهلال لن يكون سهلا، خاصة بعد تخطيه الترجي التونسي.

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وسيكون الهلال بحاجة إلى زيادة التركيز وتفادي السلبيات التي ظهرت في مباراة الترجي، أهمها مشكلة ضياع الفرص السهلة أمام المرمى كسلبية أصبحت شبه ملازمة للفريق في جميع مبارياته، حيث يسهل عليه الوصول إلى مرمى الخصم، لكن يعاني ترجمة الفرص في الوقت المناسب، إضافة إلى أن الدفاع سيواجه هجوما متواصلا من فلامنجو اليوم، خاصة من جانب هدافي الدوري البرازيلي الموسم الماضي، الثنائي باولو هنريكي وجابرييل باربوسا (جابيجول).

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أبرز عناصر فلامنجو، هدافا الدوري البرازيلي برونو هنريكي وجابريل جابيجول، إضافة إلى رافينيا القادم من بايرن ميونخ وفيليبي لويس من أتلتيكو مدريد

يعتمد الفريق البرازيلي على خبرة مدربه جيسوس بفريق الهلال الذي دربه قبل شهور ويعرف جيدا قدرات معظم لاعبيه.

كأس العالم للأندية في الدوحة

المرحلة: نصف النهائي

الملعب: استاد خليفة الدولي

التوقيت: 8:30

مدرب الهلال: الروماني رازفان لوشيسكو

مدرب فلامنجو: البرتغالي جورخي جيسوس