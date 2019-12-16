داكوستا: الحائلي ووعوده أجبراني على ترك الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

أحاط المدافع المغربي، مروان داكوستا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الهولندي هينك تين كات بالأسباب التي دفعته للرحيل عن الفريق في هذا التوقيت.

وحصر داكوستا الأسباب في استمرار توتر علاقته مع رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، وعدم وفاء الإدارة بالوعود التي قطعتها أمامه، وكذلك ابتعاده عن عائلته لعدم التمكن من إحضارها إلى جدة.

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وأضاف داكوستا في إفادته للمدرب، أن من أسباب رحيله أيضا، عدم التزام النادي بتسليمه مستحقاته المالية بشكل منتظم، مؤكدا أنه حاول مرارا تخطي هذه العقبات وتوجيه رسائل إيجابية للجمهور بهدف تشجيعهم على حضور المباريات وعدم إشغالهم بما يدور من إشكاليات داخل النادي.

من جانبه، قدم تين كات شكره لداكوستا على ما قدمه للفريق أثناء إشرافه فنيا عليه، مبديا تفهمه لأسباب رحيله على الرغم من استيائه حيال فقدان الفريق أحد لاعبيه الأساسيين والمؤثرين.

من جهة أخرى قدم عضوا اللجنة الفنية الاستشارية في النادي، عبدالله فوال ومحمد سويد، اعتذارهما عن الاستمرار في عضوية اللجنة، وذلك عبر خطاب رسمي تم تسليمه للمدير التنفيذي للنادي حمد الصنيع.

وأوجز نجما الاتحاد السابقان اعتذارهما عن الاستمرار في اللجنة إلى عدد من الأسباب من بينها عدم التواصل المباشر مع رئيس النادي أنمار الحائلي أو المشرف على الفريق الكروي أحمد كعكي والجهاز الفني بقيادة تين كات، إضافة إلى تأجيل اجتماع حدد له موعد سابق، دون تحديد موعد آخر، بجانب تجاهل الخطط الفنية وبرنامج التطوير الذي سلمته اللجنة لإدارة النادي منذ فترة.