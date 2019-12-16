السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة فوز وحيد للعرب على الفرق البرازيلية 2000 فاز كورينثيانز على الرجاء المغربي 1 - 0 ضمن الدور الأول (المجموعة الأولى). 2000 فاز كورينثيانز على النصر السعودي 1 - 0 ضمن الدور الأول (المجموعة الأولى). 2005 Advertisements فاز ساو باولو على الاتحاد السعودي 3 - 2 في المربع الذهبي وحل الاتحاد رابعا. 2006 فاز انترناسيونال على الأهلي المصري 2 - 1 في المربع الذهبي وحل الأهلي ثالثا. 2012 فاز كورينثيانز على الأهلي المصري 1 - 0 في المربع الذهبي وحل الأهلي رابعا. 2013 فاز الرجاء على أتلتيكو مينيرو 3 - 1 وحل وصيفا بعد أن خسر النهائي أمام بايرن ميونخ.



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