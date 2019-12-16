شكرا لقرائتكم الزمالك ضد طلائع الجيش .. الجماهير تتوافد لحضور المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توافد عدد من جمهور الزمالك على مدرجات ستاد الجيش بالسويس، لدعم الفريق الأبيض فى مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز. ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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