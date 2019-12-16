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دجلة يحقق الفوز الأول له فى الدورى على المقاولون ويحرمه من الصدارة

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جدة - عمرو شويل نجح فريق وادى دجلة فى تحقيق فوزًا غاليًا على المقاولون العرب، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

وأهدر محمد رضا لاعب وادى دجلة ضربة جزاء لفريقه فى الدقيقة 41، بعدما نجح محمد أبو السعود حارس المقاولون فى التصدى لها، وشهدت المباراة ضغط مكثف طوال شوطى اللقاء من غزلان دجلة، حتى نجح مروان حمدى فى احراز هدف فوز دجلة بالدقيقة 86، وتلقى حسن الشامى لاعب المقاولون البطاقة الحمراء فى الدقيقة 90.

 

بهذه النتيجة تعطل قطار المقاولون الذي كان سيزاحم الأهلي على صدارة الدورى، ليحتل ذئاب الجبل المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فيما هرب وادى دجلة من قاع الدورى، وقفز 3 مراكز بهذا الفوز الغالى، ليصبح فى المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط.

 

 

 

دجلة خاض المباراة بتشكيل مكون من..

 

 

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

 

الدفاع: عبد الرحمن بودى - محمود عبد اللطيف - رمضان بيكهام - اسحاقو يعقوبو.

 

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فى الوسط: محمد رضا - محمد عبد العاطى - أحمد سيد - رفيق كابو - عبد الكبير الوادى.

 

فى الهجوم: مروان حمدى.

 

 

 

فيما ضم تشكيل المقاولون كلاً من..

 

محمد أبو السعود فى حراسة المرمى.

 

فى الداع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامى.

 

فى الوسط: محمد مجلى - محمد يوسف - محمد عصام.

 

فى الهجوم: عبد الله ياسين - لويس هينستروزا - سيف الدين الجزيرى.

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