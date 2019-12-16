شكرا لقرائتكم رغم الهزيمة بثلاثية.. المقاصة يجدد الثقة فى الجهاز الفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى المقاصة أن إدارة النادى لا تفكر فى إقالة الجهاز الفنى للفريق الفيومى عقب الهزيمة التى تلقاها من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتى جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري.
قال المصدر إن إدارة المقاصة ستمنح مهلة للجهاز الفنى حتى موعد مباراته ضد الأهلى فى الجولة الحادية عشر من عمر الدورى، قبل حسم موقفه من الاستمرار فى قيادة الفريق الفيومى أو رحيله.
تابع أن الجهاز الفنى مستمر فى قيادة الفريق الفيومى فى مباراتى طنطا واف سى مصر القادمتين على أن تكون مباراة المقاصة ضد الأهلى والمقرر لها أول يناير هى من ستحدد موقف الجهاز الفنى من الإقالة حال استمرار تراجع النتائج أو تجديد الثقة حال تحسن النتائج.
ويرفض مسئولو المقاصة معاملة الجهاز الفنى بمبدأ القطعة وإرجاء محاسبته بعد الحصول على فرصته كاملة، وهو الإجراء الذى يتبعه اللواء محمد عبد السلام رئيس النادى مع كل المدربين الذين يتولون تدريب الفريق الفيومي.
وتلقى المقاصة 5 هزائم من مشاركته فى 8 مباريات بينما حقق فوزين فقط وتعادل وحيد ويقبع فى المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.
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