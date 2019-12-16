شكرا لقرائتكم أول ربع ساعة.. طلائع الجيش يتقدم بهدف ضد الزمالك بقدم محمد شحاتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت أول ربع ساعة من عمر لقاء الزمالك وطلائع الجيش، بتقدم الأخير بهدف دون رد، سجله محمد شحاتة، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

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فيما بدأ طلائع الجيش بتشكيل مكون من:"محمد بسام فى حراسة المرمى، على الفيل، أحمد علاء، خالد سطوحى، عاصم صلاح فى خط الدفاع، فرانك ستفين، مهند لاشين، محمد شحاتة، كريم طارق، أحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى فى خط الهجوم".

جاءت البداية سريعة من جانب طلائع الجيش بعد خطأ من محمد عواد فى الدقيقة الأولى وسط ضغط كريم طارق لتصل الكرة إلى ناصر منسى الذى لم يحسن استغلال الخطأ وفى الدقيقة 3 ومن ضغط قوي لطلائع الجيش وصلت الكرة إلى كريم طارق الذى مررها بشكل رائع إلى محمد شحاتة ليحولها هدفا فى الشباك البيضاء وسط سيطرة لطلائع الجيش وخطورة مع مرور الدقائق ثم حاول الزمالك بعد مرور 10 دقائق استعادة توازنه ولكن مع وجود ثغرات فى عمق دفاع الأبيض تهدد مرماه.