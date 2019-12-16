شكرا لقرائتكم محمد شحاتة يسجل أسرع هدف في تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضرب طلائع الجيش نظيره نادي الزمالك بتسجيل هدف مبكرعن طريق محمد شحاتة بعد مرور دقيقتين من عمر اللقاء المقام حاليا على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد شحاتة أسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري متفوقا على هدف محمود عبد العزيز لاعب الزمالك في الدور الثاني موسم 2017-2018 في الدقيقة الرابعة في اللقاء الذي انتهى بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

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ويعد هدف شحاتة هو الهدف رقم 31 للفريق العسكري في شباك الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري.