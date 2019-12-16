شكرا لقرائتكم فى مباراة ممتعة.. الاتحاد السكندري يعمق جراح المقاصة بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب الاتحاد السكندري على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري.

سجل أحمد رفعت لاعب الاتحاد هدف التقدم لفريقه في مرمى المقاصة في الدقيقة 19 من عمر المباراة ، وجاء هدف التقدم من ركلة جزاء نتيجة عرقلة رزاق سيسيه لاعب زعيم الثغر من قبل عاصم سعيد لاعب الفريق الفيومي.

وتحصل المقاصة على ركلة جزاء في الدقيقة 38 نتيجة عرقلة محمد إبراهيم من قبل إسلام جمال قبل أن يضيعها إبراهيم ويتصدى لها عماد السيد، إلا أن إبراهيم أهدرها في الدقيقة 39 من عمر المباراة وجرم فريقه من إدراك التعادل.

ثم تعادل صلاح أمين للمقاصة في الدقيقة 73 من عمر المباراة، قبل أن يعيد رفعت التقدم لزعيم الثغر، قبل أن يسجل أحمد رفعت هدف زعيم الصغر الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة مستفيدا من خطأ دفاع المقاصة في التمركز ووجود ثغرات في صفوفه.

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وعاد ايدو موسيس لإدراك التعادل للمقاصة في الدقيقة 83 بعد استقبال عرضية متقنة ووصعها ببراعة في المرمى، ولم يستمر الوضع دقيقتين حتى سجل رزاق سيسيه هدف الاتحاد الثالث في الدقيقة 85 من عمر المباراة وتنتهي المباراة بفوز زعيم الثغر بثلاثية، ليعمق من جراح الفريق الفيومي الذي يواصل نتائجه الهزيلة بالدوري المصري.