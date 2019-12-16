انفوجراف.. مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش

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جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد الجيش بالسويس.

ba5b9cca-1a9f-4f76-9b44-23b4aff9aa41 وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - محمد حسن - عمر السعيد - اسلام جابر - احمد عيد - كريم بامبو. واستبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك الثلاثي محمد صبحي ومحمد عنتر وإمام عاشور من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الطلائع.

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