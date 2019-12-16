شكرا لقرائتكم بعد 30 دقيقة .. طلائع الجيش يحافظ على تقدمه على الزمالك بهدف دون رد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 30 دقيقة من عمر لقاء الزمالك وطلائع الجيش، وسط حفاظ الطلائع على التقدم بهدف دون رد، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما بدأ طلائع الجيش بتشكيل مكون من:"محمد بسام فى حراسة المرمى، على الفيل، أحمد علاء، خالد سطوحى، عاصم صلاح فى خط الدفاع، فرانك ستفين، مهند لاشين، محمد شحاتة، كريم طارق، أحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى فى خط الهجوم".

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جاءت البداية سريعة من جانب طلائع الجيش بعد خطأ من محمد عواد فى الدقيقة الأولى وسط ضغط كريم طارق لتصل الكرة إلى ناصر منسى الذى لم يحسن استغلال الخطأ وفى الدقيقة 3 ومن ضغط قوي لطلائع الجيش وصلت الكرة إلى كريم طارق الذى مررها بشكل رائع إلى محمد شحاتة ليحولها هدفا فى الشباك البيضاء وسط سيطرة لطلائع الجيش وخطورة مع مرور الدقائق ثم حاول الزمالك بعد مرور 10 دقائق استعادة توازنه ولكن مع وجود ثغرات فى عمق دفاع الأبيض تهدد مرماه.

وفى الدقيقة 17، أشهر الحكم جهاد جريشة الإنذار الأصفر الأول من نصيب ناصر منسى مهاجم الطلائع بعد تدخل مع طارق حامد وسط ضغط قوي من لاعبي الزمالك لتسجيل هدف التعادل ومن ثم عرضية من طارق حامد من على حدود منطقة الجزاء مرت من الجميع إلى ركلة مرمى وحصل طارق حامد على إنذار أصفر فى الدقيقة 29 بعد تدخله مع محمد شحاتة صاحب هدف تقدم طلائع الجيش.