شكرا لقرائتكم ناصر ماهر أحد رهانات المنتخب فى انطلاقة تصفيات كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح ناصر ماهر لاعب النادى الأهلى المعار فى صفوف سموحة، أحد رهانات حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني فى معسكر الفراعنة المقبل خلال مارس 2020، والذى يشهد انطلاقة المنتخب الوطنى فى تصفيات مونديال قطر 2022.

ونجح ناصر ماهر فى كسب ثقة البدرى وجهاز المنتخب الوطنى، وأصبح أقرب المرشحين للانضمام فى معسكر مارس المقبل، حيث ستكون بداية رحلة الفراعنة فى مشوار التصفيات نحو المونديال، كما بدأت مساعى الأهلى فى استعادة اللاعب المعار بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر، الذى أبدى إعجابه بقدرات ناصر ماهر.

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ورغم غياب ناصر ماهر عن مباراة سموحة الأولى بالدورى أمام الأهلى، وغيابه عن 3 مباريات أخرى بداعى الإصابة، ومشاركته فى 4 مباريات فقط حتى الآن، إلا أنه نجح فى إثبات موهبته وقدراته الكبيرة من خلال تسجيله هدفين فى مرمى إنبى والإنتاج الحربى وصناعة هدف آخر أمام المقاولون العرب.

المساهمة فى ثلاثة أهداف لفريق الموج الأزرق فى 4 لقاءات فقط خاضها اللاعب منحته ثقة الجهاز الفنى للمنتخب خاصة فى ظل إجادة اللاعب للعب فى مركزى صانع الألعاب ووسط الملعب.

ومن المنتظر أن تقام قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى 21 يناير المقبل بمقر الاتحاد الأفريقى بالقاهرة، بمشاركة 40 منتخبا سيتم تقسيمهم على 10 مجموعات، يتأهل أول كل مجموعة للتصفيات النهائية بحيث يواجه العشر الأوائل بعضهم البعض ويتأهل 5 منهم لمونديال قطر.