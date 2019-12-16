شكرا لقرائتكم الصقري مديراً تنفيذياً في الاتحاد.. وتحويل خطاب داكوستا إلى "القانونية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة اتحاد جدة تعيين المدافع الدولي السابق صالح الصقري وحولت طلب المغربي مروان داكوستا فسخ عقده إلى الإدارة القانونية، كما أشارت إلى رفعها طلباً للهيئة العامة للرياضة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية.

وقالت إدارة الاتحاد في خبر صحفي أن صالح الصقري لاعب الفريق السابق سيكون مديراً تنفيذياً للفريق الأول لكرة القدم، وعينت المهاجم الدولي السابق حمزة إدريس مشرفاً عاماً على قطاع الفئات السنية وأكاديمية اتحاد فقيه للبراعم وانضمامه إلى عضوية أمناء الأكاديمية.

وبحسب الخبر الاتحادي فإن المدافع المغربي مروان داكوستا بعث خطاباً إلى الإدارة طلب منه خلاله فسخ عقده، وهو ما قامت إدارة أنمار الحائلي بتحويله إلى الإدارة القانونية لدراسته واتخاذ اللازم حياله.

وتلقى اتحاد جدة خسارته الدورية السابعة أمام الفيصلي في الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز 13 في ترتيب أندية المسابقة.