شكرا لقرائتكم إدواردو: معرفة جيسوس بالهلال لن تمنحه الأفضلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب كارلوس إدواردو نجم وقائد فريق الهلال السعودي لكرة القدم يوم الاثنين عن اعتقاده بأن معرفة البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامنغو البرازيلي بفريق الهلال حيث كان مدربا للفريق قبل عام واحد لن تؤثر على مباراة الفريقين سويا في كأس العالم للأندية.

وأكد اللاعب أن معرفة كل من الهلال وجيسوس ببعضهما البعض لن تسفر عن أي أفضلية لأي منهما لأن كل منهما سيخوض المباراة بشكل مختلف عما كان عليه في الماضي.

ويلتقي الهلال السعودي فريق فلامنجو البرازيلي الثلاثاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لأندية المقامة حاليا في قطر.

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وعن معرفة لاعبي الهلال بمدربهم السابق جيسوس المدير الفني الحالي لفلامنغو، قال اللاعب: الوقت مختلف والفريق الآن مختلف. نحن الآن تحت قيادة مدرب آخر والمهم أن نركز في المباراة.

وعما إذا كانت الأفضلية في هذا للاعبي الهلال أم لمدربهم السابق جيسوس للمعرفة السابقة بين الطرفين، قال إدواردو: في هذا الأمر ، لا توجد أفضلية لأي طرف لأن الفريق يلعب الآن بشكل مختلف كما سيحاول جيسوس بالتأكيد إخفاء الأشياء التي نعرفها عنه واللعب بشكل مختلف عما نعلمه.

وعن تصريحات جيسوس قبل الحضور للبطولة بأنه ساهم في بناء هذا الفريق، أضاف إدواردو: كما قلت لن يكون لهذا أي تأثير على المباراة وكل الاحتمالات متاحة في المباراة. نلعب الآن بشكل مختلف عما كنا نلعب تحت قيادة جيسوس. لدينا طموحاتنا.