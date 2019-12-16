شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة حمادة رسلان من تدريب ديروط بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حمادة رسلان المدير الفنى لديروط باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة التى منى بها اليوم أمام الإعلاميين بهدفين مقابل لا شىء فى الجولة التاسعة من المجموعة الأولى لـ القسم الثانى.
وقد وافق مجلس إدارة ديروط على استقالة حمادة رسلان خاصة أن الفريق لم يظهر بالشكل المطلوب مع المدير الفنى الأسبق للنصر للتعدين منذ وجوده على رأس القيادة الفنية لأبناء أسيوط.
ويحتل ديروط المركز قبل الأخير للمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين والخسارة فى 6 مباريات.
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