شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الاتحاد السكندرى يتقدم على المقاصة بهدف رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين مصر المقاصة والاتحاد السكندرى بتقدم الأخير بهدف مقابل لا شىء فى اللقاء المقام بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الثامنة للدورى.

أحرز هدف الاتحاد السكندرى أحمد رفعت من ضربة جزاء فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء بعد عرقلة زميله رزاق سيسيه داخل منطقة الجزاء، وأضاع محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة ضربة جزاء لفريقه فى الدقيقة 39 بعدما تصدى لها عماد السيد حارس زعيم الثغر بنجاح.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحى – حسنى فتحى

خط الوسط: مصطفى شبيطة – محمد رمضان- محمد مسعد - موسيس

خط الهجوم: محمد إبراهيم – عمرو مرعى.

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ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد عادل عبدالمنعم – أحمد ياسين – محمد دسوقي- باولن فوافى – صلاح عاشور – صلاح أمين – محمد كناريا.

بينما جاء تشكيل الإتحاد السكندرى على النحو التالى :

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: محمود رزق - إسلام جمال - أسامة العزب - السيد سالم

الوسط: نور السيد - خالد الغندور - نبيل مانجا - أحمد رفعت

الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر