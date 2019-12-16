شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إصابة جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش لاصابة في الدقيقة 4 وتلقي علاجًا بسيطًا تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق طلائع الجيش، ويستكمل المباراة بصورة طبيعية.

تقدم فريق طلائع الجيش في الدقيقة 3 من عمر المباراة عن طريق محمد شحاتة في المباراة المقامة حاليًا علي استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري ، لتصبح النتيجة 1/0 لفريق طلائع الجيش.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

Advertisements

بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: على الفيل، أحمد علاء، خالد سطوحى، عاصم صلاح.

خط الوسط: فرانك ستفين، مهند مصطفى، محمد شحاتة، كريم طارق، أحمد سمير.

خط الهجوم: ناصر منسى.

ويمتلك الزمالك 13 نقطة من 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ولديه مباراة مؤجلة مع الأهلى ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما يمتلك فريق طلائع الجيش 4 نقاط فقط ، من 6 مباريات لم يحقق الفوز في أي مباراة وخسر مباراتين وتعادل 4 مباريات، ليحتل المركز الـ 16 في جدول الدوري.