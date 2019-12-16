شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الاتحاد السكندرى والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مباراة مثيرة وعامرة بالأهداف استطاع الاتحاد السكندرى تحقيق فوز غال على مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الثامنة للدورى.

تقدم الاتحاد السكندرى بالهدف الأول فى الدقيقة 19 من ضربة جزاء، وتعادل مصر المقاصة عن طريق صلاح أمين فى الدقيقة 73، قبل أن يعود أحمد رفعت ويحرز الهدف الشخصى الثانى له ولفريقه، بعدها بثلاث دقائق يحرز موسيس الهدف الثانى للمقاصة، بعدها بثلاث دقائق ومن أسيست لأحمد رفعت يحرز الإيفوارى رزاق سيسيه الهدف الثالث لزعيم الثغر.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 17 نقطة فى المركز الثانى للدورى، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 7 نقاط فى مؤخرة جدول الترتيب.

كان محمد إبراهيم أضاع ضربة جزاء للمقاصة فى الدقيقة 39 بعدما تصدى لها عماد السيد حارس زعيم الثغر بنجاح.

الهدف الأول للاتحاد

الهدف الأول للمقاصة

الهدف الثانى للاتحاد السكندرى

الهدف الثانى للمقاصة

الهدف الثالث للإتحاد السكندرى

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحى – حسنى فتحى

خط الوسط: مصطفى شبيطة – محمد رمضان- محمد مسعد - موسيس

خط الهجوم: محمد إبراهيم – عمرو مرعى.

ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد عادل عبدالمنعم – أحمد ياسين – محمد دسوقي- باولن فوافى – صلاح عاشور – صلاح أمين – محمد كناريا.

بينما جاء تشكيل الإتحاد السكندرى على النحو التالى :

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: محمود رزق - إسلام جمال - أسامة العزب - السيد سالم

الوسط: نور السيد - خالد الغندور - نبيل مانجا - أحمد رفعت

الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر