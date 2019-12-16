الزمالك يهاجم طلائع الجيش بمصطفى محمد.. وعبد السلام "ظهير أيمن"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد الجيش بالسويس. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:"محمد أبو جبل - مصطفى فتحى - محمد حسن - عمر السعيد - اسلام جابر - أحمد عيد - كريم بامبو"، استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك الثلاثي محمد صبحي ومحمد عنتر وإمام عاشور من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الطلائع.

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