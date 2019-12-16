طلائع الجيش يحرز هدفه الأول فى مرمى الزمالك بالدقيقة 3

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 3 من عمر مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقامة حاليًا على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري، لتصبح النتيجة 1/0 لفريق طلائع الجيش. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد. Advertisements بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: على الفيل، أحمد علاء، خالد سطوحى، عاصم صلاح. خط الوسط: فرانك ستفين، مهند مصطفى، محمد شحاتة، كريم طارق، أحمد سمير. خط الهجوم: ناصر منسى. ويمتلك الزمالك 13 نقطة من 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ولديه مباراة مؤجلة مع الأهلى ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما يمتلك فريق طلائع الجيش 4 نقاط فقط ، من 6 مباريات لم يحقق الفوز في أي مباراة وخسر مباراتين وتعادل 4 مباريات، ليحتل المركز الـ 16 في جدول الدوري.

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