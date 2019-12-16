شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني عن تحقيق القناة لفوز غالٍ خارج ملعبه على النصر بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني للمجموعة خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 17 نقطة ، بينما توقف رصيد النصر عند 10 نقاط.

كما نجح كوكاكولا فى تحقيق فوز صعب خارج ملعبه على بتروجت بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 12 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة، بينما توقف رصيد الفريق البترولى عند 9 نقاط، فى الوقت الذى تعادل فيه الداخلية والنجوم سلبيًا، وجمهورية شبين والمريخ بهدف لمثله، بينما استطاع الترسانة تحقيق فوز غالٍ خارج ملعبه على الزرقا بهدف مقابل لا شىء.

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وفى ختام مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى التى تضم أندية الصعيد استطاع الإعلاميين بقيادة أحمد صالح تحقيق الفوز خارج ملعبه على ديروط بهدفين مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 10 نقاط بينما تجمد ديروط عند 4 نقاط.