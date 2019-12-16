شكرا لقرائتكم خبر عن أمير وجيه يسلم كأس العالم للإسكواش للجنة المنظمة للبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم أمير وجيه، المدير الفنى للمنتخب الأول لرجال الإسكواش، كأس بطولة العالم إلى اللجنة المنظمة للبطولة المقامة حاليًا في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 21 ديسمبر الجاري.

وتحمل مصر لقب البطولة عن النسخة الماضية، كما حرص مدرب المنتخب الوطني على التقاط صورة تذكارية للكاس مع رئيس الاتحاد الكويتي وليد الصميعي، الذي يترأس لعثة منتخب الكويت في البطولة.

وتمتلك مصر 4 ألقاب في تاريخ المشاركة ببطولة العالم للإسكواش جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017.

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ويمثل الفراعنة في هذه النسخة كل من علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميًا، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، تحت القيادة الفنية لأمير وجيه مدرب الفراعنة.

ويترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة الأمريكية كما يرافق البعثة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد محسن عضو مجلس الإدارة.