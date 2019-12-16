شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للمقاصة يتمسك بالجهاز الفني للفريق بعد الخسارة من الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو نادي مصر للمقاصة بالجهاز الفني الحالي للفريق، دعمًا لمبدأ استقرار الفريق رغم النتائج المخيبة التي يتعرض لها مصر للمقاصة مؤخرًا وآخرها الهزيمة اليوم من فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري .
وكشف مصدر داخل إدارة نادي مصر للمقاصة أن مجلس إدارة النادي لن تتخذ قرار في ظل وجود محمد عبد السلام رئيس النادي خارج مصر، حيث يتواجد رئيس النادي في الوقت الحالي في لندن برحلة عمل خاصة.
وأضاف المصدر أن هناك نية للإبقاء علي الجهاز الفني الي ما بعد مباراة الأهلي المقرر إقامتها 1 يناير المقبل.
ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 13 في جدول الدوري برصيد 7 نقاط من 8 مباريات خاضها الفريق في الدوري حتى الآن.
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