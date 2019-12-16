شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رب ضارة نافعة.. لاعب الأهلى المعار يدخل حسابات جهاز المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت بعض الأندية للإعارات، لإتاحة الفرصة للعديد من لاعبيها للمشاركة واللعب المستمر من خلال الأندية المحلية التى ترغب فى خدماتهم.

ولفت لاعب النادى الأهلى المعار، الأنظار ما جعله أحد رهانات حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني فى معسكر الفراعنة المقبل خلال مارس 2020، والذى يشهد انطلاقة المنتخب الوطنى فى تصفيات مونديال قطر 2022.

ونجح لاعب الأهلى المعار فى كسب ثقة البدرى وجهاز المنتخب الوطنى، وأصبح أقرب المرشحين للانضمام فى معسكر مارس المقبل، حيث ستكون بداية رحلة الفراعنة فى مشوار التصفيات نحو المونديال، كما بدأت مساعى الأهلى فى استعادة اللاعب المعار بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر، الذى أبدى إعجابه بقدراته.

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ومن المنتظر أن تقام قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى 21 يناير المقبل بمقر الاتحاد الأفريقى بالقاهرة، بمشاركة 40 منتخبا سيتم تقسيمهم على 10 مجموعات، يتأهل أول كل مجموعة للتصفيات النهائية بحيث يواجه العشر الأوائل بعضهم البعض ويتأهل 5 منهم لمونديال قطر.

لمعرفة لاعب الأهلى المعار الذى كسب ثقة البدرى وفايلر من هنا