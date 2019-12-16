ناصر منسى يقود هجوم طلائع الجيش أمام الزمالك.. وباولو على الدكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد الجيش بالسويس. وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: على الفيل، أحمد علاء، خالد سطوحى، عاصم صلاح. Advertisements خط الوسط: فرانك ستفين، مهند مصطفى، محمد شحاتة، كريم طارق، أحمد سمير. خط الهجوم: ناصر منسى. وتضم مقاعد البدلاء كلا من:"محمد شعبان، عمرو نبيل، ممدوح خالد، حسام باولو، أحمد داوودا، محمد ناصف، محمد سعد سمير".

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