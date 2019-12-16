مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم فى الدورى المصرى عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الزمالك في مباراة تجمع بينهما اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد الجيش بالسويس"، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يأتي فريق الزمالك في ترتيب جدول الدوري المصري في المركز الرابع برصيد 13 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

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خاض الزمالك حتى الآن 6 مواجهات فاز في 4 منهم وتعادل إيجابيًا في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في مباراة أمام إنبي وانتهت المباراة بنتيجة (1 – 2)، بينما لعب طلائع الجيش ست لقاءت أيضًا تعادل في أربعة وخسر في أثنين أمام المقاولون العرب وسموحة.

يسعى الزمالك في تحقيق الانتصار على نظيره والاعتلاء في القمة وتصدر الدوري، ويحلم الفارس الأبيض في خطف اللقب الغائب عنه منذ عدة مواسم من نظيره الأهلي الذي فاز بالدوري حتى الآن أربعة مواسم متتالية ويأتي الأهلي في المركز الثاني وصيفًا لفريق المقاولون العرب الذي يتصدر قمة الدوري حاليًا بينما يحتل الزمالك المركز الرابع في المربع الذهبي بفارق نقطتين عن نظيره الأهلي حامل لقب الدوري المصري في آخر نسخة، بينما يسعي طلائع الجيش في خطف ثلاث نقاط غالية من الأبيض لتحسين مركزه في الدوري والخروج سريعًا من منطقة الهبوط والدخول للمنطقة المطمئنة.