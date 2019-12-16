سوبر كورة.. اتحاد الكرة يرفض استبعاد حكم مباراة الزمالك والطلائع رغم عمله فى إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض اتحاد الكرة، استبعاد محمد عزازى الحكم المساعد فى مباراة الزمالك وطلائع الجيش، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم فى الأسبوع الثامن بالدورى على استاد الجيش بالسويس.
وتبين أن الحكم محمد عزازى يعمل فى نادى إنبى وتحديدًا إدارى فى قطاع البراعم، وطالب نادى الزمالك باستبعاد الحكم، لأنه يخالف قرار اتحاد الكرة السابق بعدم الجمع بين التحكيم والعمل فى الأندية.
لمعرفة سبب عدم استبعاد حكم مباراة الزمالك والطلائع رغم عمله فى إنبى من هنا
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