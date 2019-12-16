مباشر الدوري.. طلائع الجيش 1-0 الزمالك.. هدف مبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والزمالك، في المباراة المقامة على ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بينما يأتي طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى في المرتبة الـ16 بأربع نقاط بعد فشل الفريق في تحقيق أي فوز.

تشكيل الزمالك: محمد عواد، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، عمر السعيد.

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ملخص المباراة:

دخل طلائع الجيش في أجواء المباراة سريعا وكاد أن يسجل الهدف الأول بعد ثوان معدودة مستفيدا من خطأ ارتكبه محمد عواد، لكن أصحاب الأرض لم ينجحوا في ترجمتها إلى هدف.

تقدم طلائع الجيش بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق محمد شحاتة، حيث استغل اللاعب تمريرة كريم طارق داخل منطقة الجزاء ليودعها بسهولة داخل شباك الحارس محمد عواد.

ظهرت خطورة الزمالك بعد ربع ساعة من انطلاق المباراة، حيث حاول اللاعبون إدراك التعادل بعد الاستحواذ على الكرة بشكل كامل في منتصف ملعب الطلائع، لكن الأخير ظهر متماسكًا.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..