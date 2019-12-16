دجلة يحقق أول انتصار في الدوري.. والمقاصة يتلقى الهزيمة الثالثة تواليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز فريق وادي دجلة على مضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري المصري الممتاز.

سجل مروان حمدي هدف الفوز لدجلة في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إهدار محمد رضا "بوبو" لاعب وادي دجلة لركلة جزاء في الدقيقة الـ41، كما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه حسن الشامي لاعب المقاولون بعد تلقيه الإنذار الثاني.

وبهذه النتيجة، يحقق وادي دجلة أول انتصار له في الدوري بعد مرور 8 جولات، ليرفع رصيده إلى النقطة السادسة، ويبقى رصيد المقاولون عند 16 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

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وعلى ملعب استاد السلام، حقق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على مصر المقاصة بنتيجة (3-2)، في مباراة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف في خمس دقائق بعدما ظن الجميع أنها ستنتهي بالتعادل.

أحمد رفعت افتتح التسجيل للاتحاد السكندري من ضربة جزاء في الدقيقة الـ19، قبل أن يتعادل صلاح أمين في الدقيقة الـ73.

وتقدم أحمد رفعت مجددا لزعيم الثغر في الدقيقة الـ80، ثم تعادل إيدو موسيس للمقاصة في الدقيقة الـ84، وسرعان ما عاد الاتحاد ليتقدم بعد دقيقة وحيدة بهدف الفوز الذي أحرزه رزاق سيسيه.

وتلقى المقاصة الهزيمة الثالثة تواليا ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ13، بينما ارتقى الاتحاد السكندري إلى وصافة الترتيب وفي جعبته 17 نقطة، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي المتصدر.