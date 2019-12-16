خريطة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
اسفرت قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا التى اقيمت ظهر اليوم الأثنين بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات قوية في الطريق إلى نهائي البطولة التي تحتضنها العاصمة التركية اسطنبول.
وتبدأ مباريات دوري الـ 16 على ملاعب الأندية صاحبت المركز الثاني بدور المجموعات، حيث تبدأ مباريات هذا الدور الذي يقام بنظام خروج المغلوب الثلاثاء 18 فبراير من العام القادم وينتهى 18 مارس.
ومن خلال الخريطة القادمة يقدم الخليج 365 جميع مباريات دور بالمواعيد والملاعب التي تحتضن المباريات ، حيث يرمز اللون الأحمر لمباريات الذهاب فيما يرمز الأخضر لمباريات العودة :
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