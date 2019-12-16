تشكيل الزمالك.. عبد السلام ظهير أيمن أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش على استاد الجيش بالسويس، والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم بالجولة الثامنة للدوري الممتاز.

واعتمد كارتيرون على قلب الدفاع محمد عبد السلام كظهير أيمن، في ظل غياب حازم إمام للإصابة ورحيل التونسي حمدي النقاز.

وضم التشكيل كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى.

الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى.

Advertisements

وسط الهجوم: محمد أوناجم ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل - مصطفى فتحي - محمد حسن - عمر السعيد - إسلام جابر - أحمد عيد - كريم بامبو.

وتم استبعاد محمد عنتر ومحمد صبحي وإمام عاشور من قائمة المباراة.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في الدوري بـ13 نقطة من 6 مباريات، بينما يأتي طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى في المرتبة الـ16 بأربع نقاط بعد فشل الفريق في تحقيق أي فوز.