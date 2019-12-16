الفيفا يطالب بمحاكمة بلاتر وبلاتيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المحاكم السويسرية المختصة بمحاكمة السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا، ونائبه الفرنسي ميشيل بلاتيني.

يأتي ذلك القرار الذي اعتمدته لجنة الحوكمة بالإجماع، والذي أكدت أن الفيفا ملزم بمحاولة استرداد الأموال التي دفعها مسؤول سابق بطرق غير مشروعه إلى مسؤول آخر.

وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا أكدت أن هذه الهدية البالغة مليوني فرنك سويسري يجب اعتبارها "مدفوعات لا مبرر لها".

وجاء في بيان الفيفا، أنه إذا تم استرداد هذه الأموال بنجاح (مع الفائدة)، فسوف يتم تحويلها بالكامل إلى تطوير كرة القدم، حيث كان يجب أن تذهب الأموال في المقام الأول.