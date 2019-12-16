امير وجيه المدير الفني يسلم كأس العالم للاسكواش للجنة المنظمة للبطولةً

قام أمير وجيه المدير الفني للمنتخب الأول لرجال الاسكواش، بتسليم كأس بطولة العالم إلى اللجنة المنظمة للبطولة المقامة حاليا في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 21 ديسمبر الجاري.
وتحمل مصر لقب البطولة عن النسخة الماضية، كما حرص مدرب المنتخب الوطني على التقاط صورةتذكارية للكاس مع رئيس الاتحاد الكويتي وليد الصميعي، الذي يترأس لعثة منتخب الكويت في البطولة..
وحظي امير وجيهً لحظة تسليم الكاس باهتمام كبير من جميع المتابعين ويذكر ان مدرب المنتخب يحظي بشعبية كبيرة داخلالملعب الذي يستضيف البطولةً كونه هي الذي ساهم في إنشاء هذا الصرح العملاق كواحد من نجوم اللعبه
ويمثل الفراعنة في هذه النسخة كل من علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، تحت القيادة الفنية لأمير وجيه مدرب الفراعنة.
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