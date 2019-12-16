الاتحاد السكندري يعمم جراح المقاصة بثلاثية في مباراة مثيرة

حقق فريق الاتحاد السكندري فوز صعب علي نظيره مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما علي استاد السلام ضمن مباريات الأسبوع الثامن الدوري الممتاز.

افتتح الأهداف للاتحاد السكندري اللاعب أحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة 19، وكاد المقاصة أن يتعادل في الدقيقة 39 من ركلة جزاء أيضًا ولكن

محمد إبراهيم فشل في تسجيلها.

وتمكن فريق مصر المقاصة من إدراك التعادل في الدقيقة 73 عن طريق صلاح أمين، وعاد أحمد رفعت مرة أخرى للتهديف ليتقدم للاتحاد بهدف ثاني في الدقيقة 80.

ثم عاد المقاصة مرة أخرى للمباراة بهدف التعادل الثاني في الدقيقة

84 عن طريق إيدو موسيس، ولكن لم يتمكن الفريق من الحفاظ على التعادل طويلا حيث مرر المتألق أحد رفعت كرة بينية إلى رزاق سيسيه لينفرد بالمرمى ويسجلها من لمسة واحدة في الدقيقة 85، محرزا هدف الفوز للفريق السكندري.

وبهذه النتيجة يحصد فريق الاتحاد السكندري النقطة السابعة عشر يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب بينما يتجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة السابعة يحتل بها المركز الثالث عشر.