وادي دجلة يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب المقاولون العرب

حقق وادي دجلة فوزاً قاتلاً على المقاولون العرب، التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وكان فريق وادي دجلة أهدر ركلة

جزاء في الدقيقة 41، فشل في تسجيلها محمد رضا بوبو.

وسجل مروان حمدي هدف فوز وادي دجلة في الدقيقة 87 من

زمن المباراة.

وبتلك النتيجة يصل رصيد دجلة إلى النقطة السادسة في المركز الـ 15، بعد تحقيقه الفوز الأول هذا الموسم، بينما وقع المقاولون العرب في فخ الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثالث.