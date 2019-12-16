رئيس المقاصة: ميدو سيرحل في حال الخسارة أمام الاتحاد السكندري

أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة أن آخر فرصة لأحمد حسام ميدو لقاء اليوم أمام الاتحاد السكندري في حال الخسارة. الخسارة. وقال عبد السلام - في تصريحات إذاعية - أعطينا ميدو الفرصة كاملة وتراجعت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وفي حال الخسارة سيصبح الفريق الفيومي في موقف صعب ولابد من تدارك الموقف سريعا. الفترة الأخيرة وفي حال الخسارة سيصبح الفريق الفيومي في موقف صعب ولابد من تدارك الموقف سريعا. يذكر أن لقاء المقاصة والاتحاد السكندري يقام حاليا بستاد السلام في الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

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