شاهد.. مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

حرصًا من بوابة الوفد، على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش، والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم، فى ختام الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز المقررة على استاد الجيش بمدينة السويس.

ويخوض الفريق الأبيض اللقاء تحت قيادة مديره الفنى الفرنسى كارتيرون بهدف مواصلة مسيرة الانتصارات على المستوى المحلى بعد الفوز الأخير الذى حققه على بيراميدز فى الجولة السابقة بهدفين

نظيفين والذى رفع رصيده إلى النقطة ١٣ من ست مباريات حقق الفوز فى أربعة وخسر فى مباراة أمام انبى وتعادل فى واحدة ليحتل حاليًا المركز الرابع.

فى الوقت الذى حرص فيه على التركيز على النواحى التكتيكية مع مجموعه الأساسيين الذين يعتمد عليها وجرب خطته الهجومية التى سيلعب بها أمام المنافس بعد أن شاهد

ومعه معاونوه سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز عدة مباريات لفريق الطلائع رصد من خلالها نقاط القوة والضعف.

اما فريق طلائع الجيش تحت قيادة مديره الفنى طارق يحيى فإنه يسعى هو الآخر لتحقيق نتيجه جيدة للخروج بالفريق إلى بر الأمان، خاصة أن الجيش يحتل المركز السادس عشر برصيد ٤ نقاط فقط من سبع مباريات حيث لم يفز سوى فى مباراة واحدة وتعادل فى أخرى وخسر خمسة لقاءات، وحقق الفوز على دكرنس بهدف نظيف فى دور ال٣٢ لبطولة كأس مصر.

شاهد مباراة الزمالك وطلائع الجيش