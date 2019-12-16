طلائع الجيش يعلن تشكيله لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد الجيش بالسويس. الدورى الممتاز، على ستاد الجيش بالسويس. وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: على الفيل، أحمد علاء، خالد Advertisements سطوحى، عاصم صلاح. سطوحى، عاصم صلاح. خط الوسط: فرانك ستفين، مهند مصطفى، محمد شحاتة، كريم طارق، أحمد سمير. خط الهجوم: ناصر منسى. وتضم مقاعد البدلاء كلا من: "محمد شعبان، عمرو نبيل، ممدوح خالد، حسام باولو، أحمد داوودا، محمد ناصف، محمد سعد سمير".

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