كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش على استاد الجيش بالسويس والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم بالجولة الثامنة للدوري الممتاز. للدوري الممتاز. وضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى. Advertisements خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسي، محمد أوناجم، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - محمد حسن - عمر السعيد - إسلام جابر - أحمد عيد - كريم بامبو.

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