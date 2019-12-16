علمت " الوفد "، من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، ان الاسماعيلي لم يرسل خطابا رسميا للجبلاية لنقل مباراته مع الاهلي في الدوري لملعب الاسماعيلية بدلا من المكس. خطابا رسميا للجبلاية لنقل مباراته مع الاهلي في الدوري لملعب الاسماعيلية بدلا من المكس. وبحسب المصادر فان اتحاد الكرة حال تلقيه خطاب سيحيله للجهات الامنية لحسم القرار النهائي بشأن الملعب.

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كانت هذه تفاصيل خبر رغم البيان .. اتحاد الكرة: الإسماعيلي لم يخاطبنا رسميًا لنقل مباراة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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