طارق مصطفى يتابع مباراة الاتحاد والمقاصة في ستاد السلام

حرص طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، على حضور مباراة الاتحاد والمقاصة في ستاد السلام بالجولة الثامنة للدوري. للدوري. ويتقدم الاتحاد في النتيجة حتى الآن بهدف دون رد من ركلة جزاء سجلها أحمد رفعت. جزاء سجلها أحمد رفعت. وحرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب على توزيع أعضاء الجهاز على مباريات الدوري لمتابعة كل اللاعبين استعدادا لمعسكر الفراعنة في مارس.

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