شباب المقاولون يهزم المصري بهدف في بطولة الجمهورية مواليد 2001

حقق فريق المقاولون فوزًا غاليًا على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، بمدينة بورسعيد، فى بطولة الجمهورية لمواليد 2001، أحرزه محمود تايسون.
بهذا الفوز يعود بفريق المقاولون للمقدمة فى جدول الترتيب، وأعرب عبدالعزيز مصطفى زيزو المدير الفنىلفريق المقاولون عن رضاه عن الاداء، واشاد بكل لاعبي الفريق، وقام محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون بتهنئة اللاعبين والجهاز الفنى بالفوز.
يقود جهاز فنى للمقاولون عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى ومحمد فوزى مدرب وأيمن هريدى مدرب حراس مرمى وسعيد صابر ادارى وتامر عادل اصابات ملاعب واحمد طنطاوى أحمال، تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.
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