بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

لا تفوتك مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز .. بث مباشر لحظة بلحظة عبر الخليج 365.

الزمالك يدخل المباراة وفي رصيده 13 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، جمع نقاطه من ست مواجهات، بعدما خسر خمس نقاط من خسارة وتعادل.

أما طلائع الجيش الذي يدربه نجم الزمالك السابق كلاعب ومدرب “طارق يحيى” يقبع في المركز السادس عشر بعدما جمع أربع نقاط فقط.

الزمالك 0-0 طلائع الجيش

بعد قليل

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