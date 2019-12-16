رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني يرفع راية التحدي لليفربول الإنجليزي

رفع إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني، راية التحدي لفريق ليفربول الإنجليزي بعد وقوعهما وجهًا لوجه في الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وفي تصريح صحفي، الإثنين، قال سيريزو “ليفربول فريق عظيم، ولكنه سيواجه مشكلة، لاصطدامه بنا بهذا الدور الإقصائي في البطولة القارية”.
وأضاف “ليفربول فريق رائع لكنهم سيواجهون مشكلة في فبراير ، نحن نستعد لمواجهتهم، ولم أكن أفضل خصم غيرهم لأنني بصراحة أحب ليفربول والمدينة”.
وأوضح رئيس النادي الإسباني “في كُل الأدوار الإقصائية يكون الاحتمال 50% و50% في تحقيق الفوز، أقول لليفربول إننا مستعدون، لم أكن لأفضل فريقاً آخر لأن ليفربول يروق لي”.
وإختتم سيريزو تصريحاته بالقول ” ليفربول أقوى منافس حالياً وبطل النسخة الأخيرة ، سيتعين علينا تأكيد عملنا ولن نسهل الأمر عليهم”.
وسبق لكلا الفريقين أن لعبا مع بعضهما البعض في أربع مواجهات بالبطولات القارية، وتمكن كُل منهما من الفوز على الآخر في مباراة، مقابل التعادل في مواجهتين.
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