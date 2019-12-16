إدواردو: معرفة جيسوس بالهلال لن تمنحه أي أفضلية

أعرب كارلوس إدوارو نجم وقائد فريق الهلال السعودي اليوم الإثنين عن أعتقاده بأن معرفة البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامينجو البرازيلي بفريق الهلال حيث كان مدرباً للفريق قبل عام واحد لن تؤثر على مباراة الفريقين سوياً غداً في كأس العالم للأندية.

وأكد اللاعب أن معرفة كُل من الهلال وجيسوس ببعضهما البعض لن تسفر عن أي أفضلية لأي منهما لأن كُل منهما سيخوض المباراة بشكل مختلف عما كان عليه في الماضي.

ويلتقي الهلال السعودي فريق فلامنجو البرازيلي غدا الثلاثاء على استاد “خليفة الدولي” بالدوحة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لأندية المقامة حالياً في قطر.

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وعن معرفة لاعبي الهلال بمدربهم السابق جورجي جيسوس المدير الفني الحالي لفلامينجو ، قال اللاعب : “الوقت مختلف والفريق الآن مختلف. نحن الآن تحت قيادة مدرب آخر والمهم أن نركز في مباراة الغد”.

وعما إذا كانت الأفضلية في هذا للاعبي الهلال أم لمدربهم السابق جيسوس للمعرفة السابقة بين الطرفين ، قال إدواردو : “في هذا الأمر ، لا توجد أفضلية لأي طرف لأن الفريق يلعب الآن بشكل مختلف كما سيحاول جيسوس بالتأكيد إخفاء الأشياء التي نعرفها عنه واللعب بشكل مختلف عما نعلمه”.

وعن تصريحات جيسوس قبل الحضور للبطولة بأنه ساهم في بناء هذا الفريق ، أضاف إدواردو : “كما قلت لن يكون لهذا أي تأثير على المباراة وكُل الإحتمالات متاحة في مباراة الغد. نلعب الآن بشكل مُختلف عما كنا نلعب تحت قيادة جيسوس. لدينا طموحاتنا”.