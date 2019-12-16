لوشيسكو: ندرك تماماً قوة فلامنيجو ولكننا نملك فرصنا أيضاً ونتطلع للفوز

أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي اليوم الإثنين أنه يدرك تماماً مدى صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام فلامنجو البرازيلي غداً في ظل قوة الفرق البرازيلية مشيراً إلى أن الموهبة ليست كافية والمهم هو ما سيقدمه الفريق على أرض الملعب غداً.

وأشار لوشيسكو إلى أنه لا يبالي كثيراً بأن فلامينجو يقوده حالياً البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال مشيراً إلى أنه يركز على فريقه فقط.

ويلتقي الهلال السعودي فريق فلامنجو البرازيلي غداً الثلاثاء على استاد “خليفة الدولي” بالدوحة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لأندية المقامة حالياً في قطر.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الإثنين قبل مباراة الغد : “الجميع في العالم يعرف مدى قوة الكرة البرازيلية التي تمتلك أكثر اللاعبين موهبة وقدمت أفضل للاعبين ولكن الموهبة ليست كافية فهناك الحضور الذهني والتنظيم والمعنويات والأداء في الملعب”.

وأضاف : “لدينا آمالنا وطموحاتنا. فزنا بلقب دوري أبطال آسيا. لدينا فرصنا في مباراة الغد ونعلم أننا سنواجه أحد أفضل الفرق في العالم. أنصار الفريق والكرة السعودية ينتظرون منا الكثير. ليس لدينا ما نخسره ونحن نواجه أحد أفضل الفرق في العالم ولهذا سنكافح بقوة ونحاول تحقيق الفوز”.

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وعن عدم خوض التدرب على ملعب المباراة ، قال لوشيسكو : “نفضل أن نجري تدريباتنا ونجرب خططنا على ملعب التدريب”.

وعن المباريات العديدة التي خاضها لاعبو الهلال مع فريقهم والمنتخب السعودي ومدى تأثير هذا على اللاعبين بدنيا لأنهم خاضوا مباريات أكثر من أي فريق آخر بالمونديال الحالي ، قال لوشيسكو : “هذا بالطبع مسألة مهمة لأن العديد من لاعبينا شاركوا مع المنتخب السعودي في كأس الخليج عقب فوزنا بدوري أبطال آسيا إضافة لباقي ارتباطات الهلال والمنتخب السعودي. هذا يمثل مشكلة بالنسبة لنا فلم نستطع إعداد الفريق جيداً قبل البطولة”.

وأضاف : “أفتقدنا أيضاً لاعبا مهما للغاية في وسط الملعب وهو سلمان الفرج لكننا لا نبحث عن أعذار. جئنا كفريق بطموحات عالية ونستعد جيداً على المستوى الذهني والنفسي. لا أعرف ما إذا كانت المواجهة مع المدرب جورجي جيسوس غداً ستؤثر على اللاعبين. وأعتقد أننا لن نركز على هذا. أعتقد أننا سنركز بشكل أكبر على إعداد أنفسنا للمباراة”.

وأكد لوشيسكو : “لا أشعر بأي إرتباك أو توتر قبل مباراة الغد سواء كان جورجي جيسوس موجوداً مع فلامينجو أو لا. لدينا حافز قوي وطموحات كبيرة. أترقب هذه المباراة وأراقب النتيجة لأنها الأهم. أشعر بالسعادة لما حققته حتى الآن. سنواجه فريقاً قوياً غداً”.

وعن مدى جاهزية اللاعبين بافيتمبي جوميز وسيباستيان جيوفينكو اللذين غابا عن التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الترجي ، قال لوشيسكو : “لا مقارنة بين المباراتين. خضنا المباراة الماضية وحققنا الفوز عن جدارة وسنواجه منافساً قوياً غداً. جيوفينكو وجوميز جاهزان للمباراة غدا”.