مدرب بايرن ميونيخ الألماني: طموحي التأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

قال هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، إن طموحاته هو التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
جاءت تصريحات فليك بعدما أوقعت قرعة ثمن النهائي القاري فريق بايرن ميونيخ في مواجهة تشيلسي الإنجليزي اليوم.
وفي تصريح صحفي، الإثنين، أكد فليك ” بدور الـ16 من دوري الأبطال، لا يوجد خصم سهل على الإطلاق، ومن ثم فإن جميع المباريات صعبة”.
وأضاف “هدفنا هو الوصول إلى ربع النهائي وعلينا التعامل مع كلتا المباراتين بكامل تركيزنا”.
وأوضح فليك “لست قلقًا من تشيلسي ولا يهمني أي شيء آخر في دوري أبطال أوروبا”.
وإختتم مدرب البافاري تصريحاته بالقول “ليس هناك منافس سهل في دور الـ16 وأي نجاح لا يمكن أن يأتي نتاج عمل منفرد”.
وسبق لكلا الفريقين أن لعبا مع بعضهما البعض في أربع مواجهات، وحقق كُل منهما الإنتصار على الآخر في مواجهتين.
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