الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي.. طموح التأهل لنهائي المونديال

يخوض فريق الهلال السعودي، غدًا الثلاثاء، مواجهة قوية ومثيرة عندما يصطدم بنظيره فلامينغو البرازيلي في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر.

ويحاول لاعبو الفريقين إنتزاع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للعرس العالمي، لذا فإن المواجهة لن تكون سهلة على لاعبي الفريقين.

وإنتزع الهلال بطاقة العبور لنصف النهائي عقب فوزه على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد ضمن منافسات الدور الثاني للمونديال.

وفي حال تمكن الهلال من تحقيق الفوز على فلامينجو فسوف يكون أول بطل من القارة الآسيوية يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية في تاريخه كحامل للقب بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

كما سيصبح الهلال أول ناد سعودي يتأهل لنهائي مونديال الأندية، مع العلم أنه لم يستطع أي من النصر أو الاتحاد تحقيق هذا الإنجاز، كذلك إذا تأهل الهلال للنهائي فسيكون أول ناد سعودي يضمن التتويج بميدالية في كأس العالم للأندية.

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ويعاني الهلال من غياب محمد كنو لحصوله على البطاقة الحمراء أمام الترجي ليغيب عن نصف النهائي، بينما عاد للزعيم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز ومحمد البريك وسيباستيان جيوفينكو من الإصابة، لتكتمل بذلك صفوفه .

على الجانب الآخر، بدأ فلامينجو الموسم الـ63 من الدوري البرازيلي مع المدرب آبيل براجا قبل أن يبدأ حقبة جديدة في بداية يونيو الماضي مع البرتغالي جورجي جيسوس، وقد نجح بالفوز بلقب الدوري الأول له منذ عام 2009 وبعد منافسة شرسة مع سانتوس وبالميراس.

ويضم فلامينجو ضمن صفوفه أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرازيلي بضم جيورجيان دي أراسكايتا من كروزيرو مقابل 14.5 مليون يورو، ومن ثم أضاف الثنائي الهجومي جابيجول بالإعارة من إنتر وبرونو هنريكي من سانتوس.

وستكون مواجهة الغد هي الأولى بين الفريقين حيث لم يسبق لهما أن لعبا مع بعضهما البعض من قبل.