فالفيردي يصف نابولي الإيطالي بـ”القوي” و”العنيد”

وصف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، نظيره نابولي الإيطالي بالخصم القوي والعنيد بأن أوقعتهما قرعة ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا وجهًا لوجه.

وفي تصريح صحفي، السبت، قال فالفيردي “نابولي خصم قوي ومعقد، ولديه أجواء رائعة على ملعبه”.

وأضاف “لا أحد يعرف كيف سنكون عندما نواجه بعضنا البعض، لديهم لاعبون مهمون، إنه فريق يلعب بشكل جيد ، سنرى كيف سنكون جميعًا عندما نتواجه مع بعضنا البعض”.

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وأوضح فالفيردي “نابولي لديهم بيئة قوية حيث تكون صرخات الجماهير مرتفعة للغاية في سان باولو، نحن معتادون على اللعب في مثل هذه الملاعب ، ستكون مباراة رائعة”.

وإختتم المدير الفني لبرشلونة تصريحاته بالقول “نحن سنكون على أتم الأستعداد لعبور عقبة نابولي والتأهل إلى الدور ربع النهائي”.

وسبق لفالفيردي أن واجه نابولي مرتين، حيث حقق الفوز في لقاء وحيد، والتعادل في مباراة واحدة.